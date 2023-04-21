Житель Омской области искусно прикидывался юристом и смог выудить полмиллиона рублей у ничего не подозревающих клинетов

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Тарская межрайонная прокуратура Омской области утвердила обвинение 39-летнему местному жителю за мошенничество. В течение двух лет тарчанин умели имитировал бурную юридическую деятельность: находил клиентов посговорчивее, уверял, что окажет содействие. Спектр проблем - широкий - от подачи типового заявления в суд до помощи в оформлении социальных выплат. При этом после оплаты своих услуг мужчина больше не совершал никаких действий, кроме театральных: периодически он запрашивал документы якобы для хода по инстанциям, но на этом точка. Всего мужчине удалось надурить таким образом пятерых клиентов.

- По мнению следствия, в период с 2020 по 2022 годы гражданин в целях хищения денежных средств вводил граждан в заблуждение относительно возможности оказания им юридических услуг, представительства в суде, помощи в получении социальных выплат, приобретении различных товаров, в том числе объектов недвижимости. После получения денежных средств он создавал видимость выполнения договоренностей, истребовал у клиентов копий документов якобы для обращения в суд и оформления социальных выплат. Фактически никакие услуги не оказывались, договорные обязательства не выполнялись, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

За указанный период общий ущерб по уголовному делу составил превысил 500 тысяч рублей. Вину в совершении преступлений мужчина так и не признал.