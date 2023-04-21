8 и 10 лет тюрьмы получили два омича за запланированный теракт на Малой Бронной в Москве

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Второй Западный окружной военный суд назначил Антону Жучкову 10 лет лишения свободы, а его товарищ Владимир Сергеев получил 8 лет тюрьмы за запланированный теракт на Малой Бронной в Москве.

По информации ТАСС, всё произошло в марте 2022 года. Тогда в ходе несанкционированной акции два омич в состоянии наркотического опьянения вместе с другими митингующими участвовали в акции протеста. Подозрения парни вызвали у сотрудников Росгварди. Оказалось, у одного из омичей в рюкзаке лежали бутылки с зажигательной смесью, нож и газовый баллончик.

При задержании они признались, что весь арсенал требовался для запланированного поджога автомобиля Росгвардии или автозака. После теракта парни планировали покончить с собой. Но в ходе допроса ребята впали в кому. С того света их вытащили медики.

После всего случившегося от своих показаний задержанные отказались. Известно, что оба приятеля систематически употребляли метадон.

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