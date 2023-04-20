В Омске задержан пособник сирийских террористов, который сам предложил финансовую помощь

УФСБ России по Омской области сообщили о задержании пособника террористов на территории региона. Мужчина финансово помогал запрещенной организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Подозреваемы был гражданином одной из стран Центрально-Азиатского региона, но жил в Омске.

- По имеющимся сведениям фигурант уголовного дела инициативно вступил в контакт с находящимися на территории Сирийской Арабской Республики участниками международной террористической организации, предложил свою помощь в ресурсном обеспечении террористической деятельности, в частности, оказал содействие в создании телеграм-канала, который в последующем должен был использоваться для сбора финансовых средств с целью приобретения оружия, боеприпасов и иных средств поражения для боевиков, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

В его телефоне нашлась обучающая программа по обращению со взрывными устройствами. Мужчина даже собирался в Сирию, но не успел - собранных доказательств хватило, чтобы его задержать.

Следственным отделением УФСБ России по Омской области в отношении задержанного заведено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование террористической деятельности). По ходатайству следствия фигурант заключен судом под стражу.