Полиция поймала 81 мигранта без регистрации на стройплощадке в Омске

Фото: скриншот видео УМВД России по Омской области

Полиция вместе с ФСБ и сотрудниками Росгвардии накануне нагрянула на одну из строительных площадок Кировского округа в Омске. Там были обнаружены больше 80 нарушений административного правопорядка.

А именно 81 иностранный гражданина без регистрации по месту пребывания работал на объекте без каких ибо документов.

- Данные лица были доставлены в Управление по вопросам миграции, где сотрудники полиции опросили их, проверили по информационным базам данных, осуществили их фотографирование и дактилоскопирование, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

На нарушителей составили 61 протокол за незаконную трудовую деятельность, еще 15 за нарушение миграционных правил и 5 за ложные сведения миграционного учета.

Теперь оперативники в такой же связке с коллегами продолжат такие рейды. Как отмечают в ведомстве, оперативно-разыскные мероприятия направлены на выявление противоправных деяний экстремистской и террористической направленности.

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