Жительница Омской области вместе с родным братом зверски убила своего возлюбленного

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура передала в Омский областной суд уголовное дело о жутком убийстве. Обвиняемыми по нему проходят 44-летняя жительница Тевриза и ее 49-летний брат.

По мнению следствия, ночью 24 апреля 2022 года во время застолья с крепкими напитками обвиняемая на почве ревности решила убить своего возлюбленного. Женщина схватила нож, лежавший на столе, и нанесла ему два удара в область паха и шеи. Желая избежать уголовной ответственности за расправу над сожителем, сельчанка обратилась к своему ранее судимому брату. Она попросила его нанести потерпевшему еще несколько ножевых ранений и взять всю вину на себя. Мужчина согласился.

После расправы фигурантка дела вызвала скорую помощь. Медикам она сообщила, что во всем произошедшем виновен ее брат.

Потерпевшего спасти не удалось. Он скончался от полученных телесных повреждений в карете скорой.

Во время следствия женщина вину не признала. Однако свидетели, находившиеся рядом в момент убийства, утверждают, что именно она и есть инициатор преступления.

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