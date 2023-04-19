В Омской области 20-летнюю девушку подозревают в связи с 10-летним племянником

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Усть-Ишиме Омской области была задержана 20-летняя местная жительница, которую подозревают в интимной связи с 10-летним племянником. По крайней мере, столько мальчику было на момент совершения преступления - в июле 2021 года. О происшествии сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в СУ СК РФ по Омской области. Вступить в интимную связь девушку мог вынудить шантаж - такая версия тоже рассматривается. Как оказалось, тогда еще 18-летняя подозреваемая вела интимную переписку с иностранцем. Мужчина якобы угрожал знакомой распространить ее фотографии в неглиже по всей Сети.

- Чтобы он не рассылал интимные фотографии ее друзьям, девушка, предположительно, согласилась на его требование снять на видео секс с ребенком, 0 сообщает источник.

Уголовное дело завели по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Девушка находится под домашним арестом, расследование идет, фигурантке грозит внушительный срок - до 20 лет колонии.