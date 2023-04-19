5 мая в Омске выступит группа «Кино», песни легендарного Цоя прозвучат в его исполнении: рассказываем как это возможно

В 2022 году коллектив «Кино» отметил сразу два юбилея: 60 лет Виктору Цою и 40 лет группе. В честь этого музыканты едут в большой концертный тур по России, чтобы исполнить свои главные песни. 5 мая в Омске в «G-Drive Арене» Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров и Александр Титов больше двух часов будут играть хиты «Кино» вместе с восстановленным, оцифрованным голосом Виктора Цоя. Рассказываем об этой технологии.

Напомним, что в 1990 году группа «Кино» перестала существовать, когда была одной из самых мощных и популярных русскоязычных групп в мире. За 30 лет музыканты получали сотни просьб о воссоединении от поклонников, по разным городам гастролировали трибьют-коллективы с песнями «Кино».

Несколько лет назад композитор Игорь Вдовин и гитарист Юрий Каспарян запустили проект «Симфоническое Кино», где звучали песни группы в сопровождении оркестра, без вокала – на концертах аншлаги. Ведь песни за десятки лет, несмотря на существенные социальные изменения, не теряют своей актуальности, они нужны слушателям. Поэтому, когда технологии позволили отреставрировать и синхронизировать вокал Виктора с живыми инструментами – музыканты решили, что сейчас это очень своевременно. Новые концерты «Кино» звучат так, как эта группа должна звучать в 2022 году.

– Я сам ни разу не был на концерте «Кино», а значит, нужно было его сделать самому. И нам удалось сделать не просто шоу, а целое исследование феномена группы, – говорит продюсер коллектива Александр Цой.

Уговаривать музыкантов не пришлось, все решила одна репетиция. Встретились, включили инструменты и вокал Виктора, начали играть и сразу поняли — это оно. В течение двух лет шла большая подготовка – над голосом Цоя работало огромное количество аудиоспециалистов, для некоторых песен вокал собирали буквально по кусочкам, по слогам, чтобы звучало качественно и круто.

Дальше была кропотливая работа над концепцией.

– Каждый из нас составил список тех песен, которые ему нравятся из всего репертуара, и потом эти списки сравнивали и как-то постепенно вышли на определенный такой сет, – говорит бас-гитарист Александр Титов. – Получилось больше 30 песен. В итоге, концерт состоит из трех музыкальных частей. Позднее творчество группы, где на басу будет играть Игорь Тихомиров, затем более ранее – со мной. И третье отделение, где мы сыграем с Игорем вместе.

В концерте есть место для ностальгии: архивных съемок, молодых музыкантов в кадре, характерная для 80-х стилистика. Но кроме этого присутствуют современные приемы, видео-арт, 3D-графика. И все это обрамлено световым шоу уровня.

– У каждой песни на концерте будет своя графика, свое видео, – рассказывает бас-гитарист «Кино» Игорь Тихомиров. – Работа проделана огромная. Мы изначально не хотели никаких голограмм, потому что они выглядят, как правило, комично. И никому из нас не хотелось бы видеть на сцене плохую голограмму Виктора Цоя. Мы не собираемся его заменять чем-то или кем-то. Есть голос, есть песни, есть музыка – этого более чем достаточно.

В прошлом году прошли первые концерты обновленного «Кино» в Москве и Санкт-Петербурге. Десятки тысяч людей смогли услышать песни в современном звучании. И теперь группа готова поехать в тур, чтобы на ее выступления могли попасть все желающие.

Выступать «Кино» может только на больших площадках, чтобы шоу было масштабным, звук качественным, а у слушателей были разные эмоции. У коллектива не было задачи сделать эмоционально аккуратное и безопасное шоу: оно должно задевать всех в зале, вызывать противоречивые чувства. Именно так «Кино» должно звучать сегодня.