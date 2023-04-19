Мария Заздравных: «Пока нормативы не пересмотрят по новому методу, омичи будут платить ОДН, как прежде»

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C 1 марта 2023 года вступил в действие аналоговый метод расчета коммунальных услуг на ОДН. В связи с этим на просторах интернета то и дело появляются прогнозы космических сумм за ОДН в апрельских «платежках». «КП-Омск» решила узнать подробности у исполнительного директора регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Марии Заздравных.

- Мария Алексеевна, правда ли, что ОДН «взлетят» в апреле в связи с изменениями, вступившими в силу с 1 марта?

- Нет. Пересмотр нормативов - прерогатива региональной энергетической комиссии Омской области. Пока она их не пересмотрит, у жителей никак не изменится оплата. Пока нормативы не пересмотрены. Изменения касаются только самого механизма расчета. Так что в большей степени это относится к управляющим компаниям: им даны четкие формулы, по которым это нужно делать.

- То есть дом, где нет общедомовых приборов учета, будут сравнивать с таким же, но где они есть?

- Типологизация во многом зависит от того, какие дома попадут в выборку, будут ли они типичными представителями всех основных домов. Классификация нормативов утверждена на федеральном уровне. Может получиться так, что дом будет значительно отличаться, и единственный способ повлиять на плату - установить в нем приборы учета и платить по ним.

- Обязывает ли закон ставить общедомовые приборы учета ресурсов, или это решает дом?

- Закон «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» (N 261-ФЗ) обязывает ставить ОПУ. По электричеству - это обязанность ресурсоснабжающей организации. У нее свои графики и возможности: сразу всех оприборить не получится. Но приборы ставятся без проблем. Что касается воды, здесь все гораздо сложнее. Некоторые жильцы не хотят ставить их на старые трубы: ждут капитального ремонта, куда стоимость установки счетчика уже заложена. Ставить ОПУ во время капитального ремонта - идеальный вариант: можно отследить, как ремонт отразился на потреблении. Как правило, после капремонта оно снижается. Но если не все квартиры оприборены, если люди не передают показания, то это создает проблему в начислениях за ОДН. И если кто-то тайком без меры тратит ресурсы, это бремя ложится на плечи всех собственников.

-Можно ли отследить должников?

- Можно, но вопрос в другом: нет законодательных механизмов, чтобы их обязать ставить индивидуальные приборы учета в квартирах. На холодную воду обычно счетчики ставят без проблем. А вот на горячую — гораздо реже. В домах, где есть проблемы с качеством горячей воды, людям не выгодно ставить ИПУ, а следовательно — и ОПУ. В этом случае можно поставить проточный или накопительный водонагреватель. Это будет эффективно, не очень накладно и в квитанцию не добавят лишние кубы.

- Получается, не везде стоят общедомовые приборы учета и не все УК сделали перерасчет за ОДН?

- Все непросто. Ряд УК не сделали перерасчетов. Во-первых, не всегда он бывает в пользу УК. Во-вторых, УК невыгодно ставить ОПУ, когда можно просто «раскидать» счет за ОДН на собственников с учетом площади квартир и, округлив копейки, получить разницу «в карман». С многоквартирного дома в месяц или год выходит немалая сумма. Я думаю, скоро мы опять вернемся с ОДН к «ресурсникам». Ведь когда счет выставляет компания, которая фактически поставляет услуги, - это нормально.

- 27 марта 2023 года в силу вступило еще одно изменение. Оно позволяет погасить долг по ОДН в течение года после перерасчета. Это упростит жизнь собственникам?

- Во-первых, все зависит от суммы. Во-вторых, как бы ни пытались все усреднить, каждый дом уникален. Поэтому пока нормативы не пересмотрят по новому методу аналогов, омичи будут платить ОДН, как прежде.