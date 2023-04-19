Легенде - 80 лет: в структуре знаменитой контрразведки «Смерш» служил омич Григорий Кравцов

Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области.

80 лет назад, 19 апреля, была создана знаменитая на весь мир советская военная контрразведка «Смерш». Существовала она недолго, около трех лет — с 1943 по 1946 годы. Однако опыт, накопленный контрразведчиками в эти трудные времена трудно переоценить. Он до сих пор применяется во многих странах мира. Органы «Смерш» в большей степени действовали в прифронтовой полосе. К маю 1945 года успехи военных контрразведчиков по борьбе со спецслужбами фашистской Германии были значительны. Ими за время войны было обезврежено более 30 тысяч фашистских шпионов, свыше 6 тысяч террористов, около 4 тысяч диверсантов.

Ни одного «прокола»

Решение о создании новой спецслужбы и ее организационных формах принял лично Сталин.

За несколько дней до этого он впервые пригласил к себе в кабинет почти всех начальников особых отделов фронтов, армий и руководителей центрального аппарата. Переговорил с каждым. Речь шла о новых задачах военной контрразведки. 19 апреля 1943 года Совет народных комиссаров СССР постановил: «Управление Особых Отделов НКВД СССР изъять из ведения НКВД СССР и передать Народному Комиссариату Обороны, реорганизовав его в Главное Управление Контрразведки НКО «Смерть шпионам». Органы «Смерш» были освобождены от проведения всякой другой работы, кроме своих задач. На них возложили борьбу со шпионской, диверсионной, террористической и иной подрывной деятельностью иностранных разведок в частях и учреждения Красной Армии, борьбу с антисоветскими элементами, проникшими в части, борьбу с предательством и изменой родине, с дезертирством и членовредительством на фронтах. Название «Смерш» тоже предложил лично Сталин.

Военная контрразведка была подчинена непосредственно Верховному Главнокомандующему. Начальником «Смерша» и своим заместителем Нарком обороны Сталин назначил молодого, но опытного руководителя, 35-летнего комиссара госбезопасности 2-го ранга Виктора Абакумова, возглавлявшего Управление особых отделов НКВД СССР с 19 июля 1941 года.

За три года существования «Смерш» в рядах контрразведчиков не было ни одного случая предательства, перехода на сторону врага. Не смог в их ряды внедриться и ни один вражеский агент. Ни один стратегический план советского командования в годы войны не стал достоянием немцев. Армия и флот были надежно ограждены от подрывной деятельности спецслужб нацистской Германии и ее союзников.

Совместно с Генеральным штабом Красной Армии органами «Смерш» была создана действенная система дезинформирования противника. По сути дела это была «Большая игра». Ее гибким и эффективным инструментом стали радиоигры. Их подготовку и ведение курировал 3-й отдел ГУКР «Смерш» под руководством Барышникова. Абакумов лично добился возможности освобождать от уголовной ответственности, явившихся с повинной агентов спецслужб противника, которые привлекались к участию в радиоиграх.

Радиоигры национального масштаба

Масштабы организованной «Смершем» «войны в эфире» не имеют аналогов в мире. В ходе радиоигр военные контрразведчики срывали агентурные акции абвера по ведению разведки в прифронтовой полосе и промышленных районах Урала и Сибири. Перехватывали информацию о попытках немецкой разведки создать в тыловых районах СССР очаги сопротивления из уголовников и националистов. Арестовывали заброшенных в тыл немецких парашютистов, от лица которых долгие месяцы передавали в Германию радиограммы об успехах несуществующих боевых групп.

Раз за разом заставляли «хозяев» перебрасывать через линию фронта радиоаппаратуру, оружие и боеприпасы, пополнять якобы редеющий состав «повстанцев» свежими силами – выпускниками разведшкол и офицерами абвера.

Показателен срыв «Смершем» покушения на Сталина осенью 1944 года силами заброшенных на территорию СССР террориста Таврина и его напарницы Шиловой. Только на подготовку этой операции 4 Управление РСХА выбросило на ветер 2 миллиона рейхсмарок. После разоблачения Таврин и Шилова использовались в радиоигре «Туман», продолжавшейся практически до самого конца войны. Последняя и оставшаяся без ответа радиограмма ушла в эфир 9 апреля 1945 года.

Всего за годы Великой Отечественной войны органами «Смерш» проведено 183 радиоигры с противником, в ходе которых на нашу сторону выведено и арестовано более 400 сотрудников и агентов немецкой разведки, захвачено большое количество шпионского снаряжения, оружия, диверсионных средств.

Сито для диверсантов

За годы войны через «сито» фильтрации прошло более 10 миллионов человек, был поставлен надежный заслон вражеским шпионам.

- Почти ни один заброшенный в тыл Красной Армии немецкий агент не избежал контроля со стороны советских органов, и в основной массе немецкая агентура была русскими арестована, а если и возвращалась обратно, то зачастую была снабжена дезинформационным материалом, - такого мнения придерживался начальник немецкой военной контрразведки «Абвер-3» генерал-лейтенант фон Бентивеньи.

Костяк «Смерша» составили опытные офицеры особых отделов. Первый набор Новосибирской школы полностью состоял из опытных фронтовых офицеров, долечивающихся в госпиталях после ранений. Среди отважных контрразведчиков значился и наш земляк – Герой Советского Союза – военный контрразведчик лейтенант Кравцов Григорий Михайлович. Григорий Михайлович родился 14 марта 1922 года в селе Старожиловка Федоровского района Костанайской области Казахской ССР. В сентябре 1941 года призван в Красную Армию, прошел обучение в Омской авиационной школе, после которой по личной просьбе попал на фронт. В августе 1943 года после окончания краткосрочных оперативно-чекистских курсов, направлен в отдел контрразведки «Смерш» Приволжского военного округа на должность оперуполномоченного.

В августе 1944 года переведен в действующую армию оперуполномоченным Отдела контрразведки «Смерш» 69-й армии. Кравцов всегда был на передовой. В одном из сражений его группа уничтожила 8 гитлеровцев и 2 взяла в плен, один из которых дал ценные сведения, касающиеся перегруппировки сил противника. За эту операцию Григорий Михайлович был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. В 1945 году в боях у населенного пункта Коханув (западнее города Пулавы, Польша) он заменил погибшего командира роты и повел ее в бой. Бойцы выполнили боевую задачу по прорыву обороны противника. В этом бою лейтенант Кравцов погиб. В 1945 году Кравцову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Правительством Омской области было одобрено ходатайство Управления ФСБ России по 33 ракетной армии о присвоении «Дому детства» имени Героя Советского Союза – сотрудника «Смерша» Григория Кравцова.

Для подготовки статьи использованы материалы сайта Общественной организации ветеранов Департамента и органов военной контрразведки vkr-veteran.com.

Благодарим за помощь при подготовке материала пресс-службу УФСБ России по Омской области.