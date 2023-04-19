Легенде - 80 лет: в структуре знаменитой контрразведки «Смерш» служил омич Григорий Кравцов

Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области.
80 лет назад, 19 апреля, была создана знаменитая на весь мир советская военная контрразведка «Смерш». Существовала она недолго, около трех лет — с 1943 по 1946 годы. Однако опыт, накопленный контрразведчиками в эти трудные времена трудно переоценить. Он до сих пор применяется во многих странах мира. Органы «Смерш» в большей степени действовали в прифронтовой полосе. К маю 1945 года успехи военных контрразведчиков по борьбе со спецслужбами фашистской Германии были значительны. Ими за время войны было обезврежено более 30 тысяч фашистских шпионов, свыше 6 тысяч террористов, около 4 тысяч диверсантов.
Решение о создании новой спецслужбы и ее организационных формах принял лично Сталин.
За несколько дней до этого он впервые пригласил к себе в кабинет почти всех начальников особых отделов фронтов, армий и руководителей центрального аппарата. Переговорил с каждым. Речь шла о новых задачах военной контрразведки. 19 апреля 1943 года Совет народных комиссаров СССР постановил: «Управление Особых Отделов НКВД СССР изъять из ведения НКВД СССР и передать Народному Комиссариату Обороны, реорганизовав его в Главное Управление Контрразведки НКО «Смерть шпионам». Органы «Смерш» были освобождены от проведения всякой другой работы, кроме своих задач. На них возложили борьбу со шпионской, диверсионной, террористической и иной подрывной деятельностью иностранных разведок в частях и учреждения Красной Армии, борьбу с антисоветскими элементами, проникшими в части, борьбу с предательством и изменой родине, с дезертирством и членовредительством на фронтах. Название «Смерш» тоже предложил лично Сталин.
Военная контрразведка была подчинена непосредственно Верховному Главнокомандующему. Начальником «Смерша» и своим заместителем Нарком обороны Сталин назначил молодого, но опытного руководителя, 35-летнего комиссара госбезопасности 2-го ранга Виктора Абакумова, возглавлявшего Управление особых отделов НКВД СССР с 19 июля 1941 года.
За три года существования «Смерш» в рядах контрразведчиков не было ни одного случая предательства, перехода на сторону врага. Не смог в их ряды внедриться и ни один вражеский агент. Ни один стратегический план советского командования в годы войны не стал достоянием немцев. Армия и флот были надежно ограждены от подрывной деятельности спецслужб нацистской Германии и ее союзников.
Совместно с Генеральным штабом Красной Армии органами «Смерш» была создана действенная система дезинформирования противника. По сути дела это была «Большая игра». Ее гибким и эффективным инструментом стали радиоигры. Их подготовку и ведение курировал 3-й отдел ГУКР «Смерш» под руководством Барышникова. Абакумов лично добился возможности освобождать от уголовной ответственности, явившихся с повинной агентов спецслужб противника, которые привлекались к участию в радиоиграх.
Масштабы организованной «Смершем» «войны в эфире» не имеют аналогов в мире. В ходе радиоигр военные контрразведчики срывали агентурные акции абвера по ведению разведки в прифронтовой полосе и промышленных районах Урала и Сибири. Перехватывали информацию о попытках немецкой разведки создать в тыловых районах СССР очаги сопротивления из уголовников и националистов. Арестовывали заброшенных в тыл немецких парашютистов, от лица которых долгие месяцы передавали в Германию радиограммы об успехах несуществующих боевых групп.
Раз за разом заставляли «хозяев» перебрасывать через линию фронта радиоаппаратуру, оружие и боеприпасы, пополнять якобы редеющий состав «повстанцев» свежими силами – выпускниками разведшкол и офицерами абвера.
Показателен срыв «Смершем» покушения на Сталина осенью 1944 года силами заброшенных на территорию СССР террориста Таврина и его напарницы Шиловой. Только на подготовку этой операции 4 Управление РСХА выбросило на ветер 2 миллиона рейхсмарок. После разоблачения Таврин и Шилова использовались в радиоигре «Туман», продолжавшейся практически до самого конца войны. Последняя и оставшаяся без ответа радиограмма ушла в эфир 9 апреля 1945 года.
Всего за годы Великой Отечественной войны органами «Смерш» проведено 183 радиоигры с противником, в ходе которых на нашу сторону выведено и арестовано более 400 сотрудников и агентов немецкой разведки, захвачено большое количество шпионского снаряжения, оружия, диверсионных средств.
За годы войны через «сито» фильтрации прошло более 10 миллионов человек, был поставлен надежный заслон вражеским шпионам.
- Почти ни один заброшенный в тыл Красной Армии немецкий агент не избежал контроля со стороны советских органов, и в основной массе немецкая агентура была русскими арестована, а если и возвращалась обратно, то зачастую была снабжена дезинформационным материалом, - такого мнения придерживался начальник немецкой военной контрразведки «Абвер-3» генерал-лейтенант фон Бентивеньи.
Костяк «Смерша» составили опытные офицеры особых отделов. Первый набор Новосибирской школы полностью состоял из опытных фронтовых офицеров, долечивающихся в госпиталях после ранений. Среди отважных контрразведчиков значился и наш земляк – Герой Советского Союза – военный контрразведчик лейтенант Кравцов Григорий Михайлович. Григорий Михайлович родился 14 марта 1922 года в селе Старожиловка Федоровского района Костанайской области Казахской ССР. В сентябре 1941 года призван в Красную Армию, прошел обучение в Омской авиационной школе, после которой по личной просьбе попал на фронт. В августе 1943 года после окончания краткосрочных оперативно-чекистских курсов, направлен в отдел контрразведки «Смерш» Приволжского военного округа на должность оперуполномоченного.
В августе 1944 года переведен в действующую армию оперуполномоченным Отдела контрразведки «Смерш» 69-й армии. Кравцов всегда был на передовой. В одном из сражений его группа уничтожила 8 гитлеровцев и 2 взяла в плен, один из которых дал ценные сведения, касающиеся перегруппировки сил противника. За эту операцию Григорий Михайлович был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. В 1945 году в боях у населенного пункта Коханув (западнее города Пулавы, Польша) он заменил погибшего командира роты и повел ее в бой. Бойцы выполнили боевую задачу по прорыву обороны противника. В этом бою лейтенант Кравцов погиб. В 1945 году Кравцову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Правительством Омской области было одобрено ходатайство Управления ФСБ России по 33 ракетной армии о присвоении «Дому детства» имени Героя Советского Союза – сотрудника «Смерша» Григория Кравцова.
Для подготовки статьи использованы материалы сайта Общественной организации ветеранов Департамента и органов военной контрразведки vkr-veteran.com.
Благодарим за помощь при подготовке материала пресс-службу УФСБ России по Омской области.