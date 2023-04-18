В Омске компания во главе с 20-летним парнем избила 15-летних школьников, нападавших задержали

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске 16 апреля было совершено нападение на двух 15-летних школьников. Близ дома №17 по улице Лукашевича компания взрослых молодых людей избила телескопическими дубинками мальчишек. Они получили серьезные травмы. Сотрудники полиции задержали нападавших. Четверо парней с 20-летним главарем спровоцировали конфликт, который произошел из-за девушки.

- Правовая оценка действиям молодых людей будет дана после определения тяжести вреда здоровью пострадавших, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Сейчас идет проверка всех обстоятельств случившегося.