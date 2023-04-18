Вятский госуниверситет за 3 млн рублей исследует омскую флору и фауну для переиздания Красной книги

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Региональное минприрод заключило контракт на 3 млн рублей с Вятским государственным университетом на исследовательские работы растительного и животного мира в Омской области. В 2023 году специалисты образовательного учреждения проведут научные исследования в шести муниципальных районах.

Согласно контракту, работы запланированы на территориях Крутинского, Муромцевского, Седельниковского, Большереченского, Саргатского и Любинского муниципальных районов Омской области.

А вот до конца 2024 года ученые должны закончить исследования в Усть-Ишимском, Тевризском, Знаменском, Тарском районах. А у же в 2025 году планируется переиздание Красной книги Омской области.

Стоит напомнить, что подобную работу начали проводить студенты Омского педагогического университета. К 2025 году они должны были подготовить заключение по обновлению Красной Книги региона.

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