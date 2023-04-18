В Омске неизвестный мужчина проник в чужой дом, переоделся, поел, но выйти уже не смог

Фото: стоп-кадр видео. Пресс-служба УМВД России по Омской области.

Пресс-служба омской полиции сообщила о необычной краже, совершенной в частном доме по улице 3-я Карьерная. Из материалов уголовного дела следует, что 46-летний мужчина заметил открытую входную дверь в частный дом. Он зашел в пустой дом, переоделся в чужую одежду и даже поел, затем собрал еще какие-то вещи, упаковал их в рюкзак и собирался уйти. Но в этот момент вернулись хозяева дома, они заблокировали вора и вызвали в полицию. Прибывшие правоохранители выяснили, что в тот день мужчина весь день искал то, что плоха лежит - он совершил еще ряд краж в Центральном округе города.

– В первом случае задержанный пришел в салон сотовой связи на улице 10 лет Октября. Осматривая ассортимент товаров, он воспользовался моментом, когда работница отвлеклась, похитил аудиоколонку и 19 сим-карт. Сумма ущерба составила 4500 рублей. Во втором случае фигурант оказался причастен к краже велосипеда стоимостью 30 тыс. рублей из подъезда дома на улице 8-й Ремесленной, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Полиция завела на мужчину уголовное дело за хищение чужого имущества. Он находится под стражей.