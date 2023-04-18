«Вези меня, мразь!»: Таксист из Омска обнародовал очередную выходку со стороны пассажирки

Фото: соцсети.

В омских соцсетях таксист, подвозивший накануне молодую пару, опубликовал видео и фото шокирующего поведения пассажирки. По словам потерпевшего водителя, он подвозил вечером парня и девушку из омского бара, по дороге пара завернула в магазин за алкоголем. Когда пассажиры открыли банку, водитель попросил не пить в салоне.

Фото: соцсети.

— Подъезжаем по адресу... Парень со мной расплачивается, говорит спасибо, начинает выходить, и тут вдруг эта девушка берёт пиво и выливает его в машине с размаха, обливая всё вокруг в машине, сиденья, коврики, своего парня, ну и меня собственно. И говорит: ой я нечаянно..., — подробно рассказал таксист.

После девушка вышла из салона и стала намеренно оскорблять водителя. На просьбы возместить стоимость химчистки салона пассажиры так и не откликнулись.