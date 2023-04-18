Омичка инсценировала кражу, чтобы рассчитаться с долгами в тайне от мужа

Фото: Даниил ОПАРИН

В Омской области вынесли приговор местной жительницы за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Как было установлено в суде, 16 января 2023 года жительница Саргатского района обратилась в полицию. Она рассказала правоохранителям, что неизвестный проник в ее дом и похитил оттуда мобильный телефон и 126 тысяч рублей. Самой заявительницы в этот момент дома не было.

Прибывшие на место оперативники обнаружили беспорядок в доме подсудимой и следы поиска ценностей. Денег и смартфона там не оказалось. По факту кражи было заведено уголовное дело.

Однако в ходе расследования выяснилось, что женщина инсценировала кражу, а якобы похищенные деньги в тайне от своего мужа использовала для погашения долгов.

Саргатский районный суд учел смягчающие обстоятельства (у подсудимой были малолетние дети, а также ее раскаяние) и назначил ей наказание в виде 140 часов обязательных работ. Решение суда в законную силу не вступило.

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