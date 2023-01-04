Омичка лишилась более 40 тысяч рублей, поучаствовав в «беспроигрышной лотерее»

Тем, кто стоит за «новогодним чудом», может грозить реальный срок Фото: Артем КИЛЬКИН

Омичка понадеялась на новогоднее чудо, а в итоге осталась без денег и настроения.

Как рассказала полицейским 23-летняя жительница Центрального округа, в одном из мессенджеров ей пришло сообщение от пользователя «новогоднее чудо». В нем сообщалось о некой беспроигрышной лотерее. Суть ее заключалось в том, что участник переводит на указанные счета деньги, а спустя некоторое время получает взамен более крупную сумму.

Предложение заинтересовало потерпевшую. Сначала она перевела «организаторам лотереи» 340 рублей, а взамен получила 650 рублей. Потом девушка отправила им 1 220 рублей. В этот раз она выиграла 2 580 рублей. С каждым разом сумма, которую необходимо было перевести, увеличивались. Однако в один момент деньги на счету у омички закончились. Огорчилась и она, и злоумышленники. Последние заблокировали жертву в мессенджере.

В настоящее время на «организаторов лотереи» завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Им может грозить до 5 лет колонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ничего святого: сельчанин обчищал церковные приходы в Омской области

Омич обворовывал ящики пожертвований в сельских храмах(подробнее...)