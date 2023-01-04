В Омской области к Рождеству вновь похолодает до -30 градусов

В регионе будет пасмурно, снежно и по-прежнему ветрено Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омскую область к Рождеству похолодает до -26 градусов, пройдут снегопады и метели. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Сегодня, 4 января, днем температура воздуха составит -4...-9 градусов, местами до -14 градусов. Ожидают осадки в виде небольшого и умеренного снега. В отдельных районах Омской области ожидается метель. Ветер западный, юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду. Местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

В четверг, 5 января, в ночные часы -10...-15 градусов. При прояснении до -22 градусов. По словам синоптиков, ожидается понижение температуры. Днем -5...-10 градусов. В течение суток в Омске и области метель. Ветер юго-восточный, юго-западный со скорость 7-12 метров в секунду.

В пятницу, 6 января, ночью -13...-18, местами -21...-26 градусов. Днем -10...-15, по Омской области -20 градусов. Ожидается небольшой снег местами. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду.

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