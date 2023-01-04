При столкновении двух иномарок на трассе под Омском погибли 3 человека

Фото: УМВД России по Омской области

Накануне в Омской области на трассе Омск – Русская Поляна произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

По предварительной версии, 43-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Киа Рио», двигалась по трассе Омск – Русская Поляна. В районе 85 километра она не справилась с управлением, вылетела на встречную полосу и столкнулась с иномаркой «Додж Стратус», которой управлял 34-летний мужчина.

В результате столкновении на месте от полученных травм скончались водитель «Киа Рио» и два ее пассажира – 71-летний мужчина и 66-летняя женщин. Пассажирке автомобиля «Додж» понадобилась помощь медиков - ее доставили в больницу.

Окончательные обстоятельства и причины трагедии будут остановлены в ходе проверки.

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