Ничего святого: сельчанин обчищал церковные приходы в Омской области

На время расследования дела рецидивист помещен в СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция сообщила о задержании 24-летнего рецидивиста, который обворовывал храмы. Мужчину задержали в городе Исилькуль.

Сообщение оперативникам поступило из поселка Боевое. Там из церковной торговой лавки и ящика для пожертвований пропало 10 тысяч рублей. Как оказалось, преступник проник через окно, выломав панель над оконным проемом.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого – им оказался 24-летний ранее судимый уроженец пос. Северный Исилькульского района, - уточнили в УМВД России по Омской области.

После задержания богохульника оказалось, что он обворовал еще две церкви в Омске. На время расследования уголовного дела парень помещен в СИЗО.

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