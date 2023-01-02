130 человек погибли в Омской области на пожарах в 2022 году

13 пожаров в регионе произошли из-за детской щалости. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главное управление МЧС России по Омской области подвело итоги 2022 года. Спасательные службы выезжали на пожары 7 300 раз.

Благодаря оперативной работе спецподразделений из огня вынесены живыми 665 человек, еще 3,7 тысячи эвакуированы. Не удалось спасти 130 пострадавших.

- С начала года на пожарах погибли 130 человек, а 153 получили травмы, - уточнили в ведомстве.

По словам специалистов, основной причиной возгораний остается неосторожное обращение с огнем. Из-за электроприборов произошло 821 возгорание, неисправность печи стало причиной 601 пожара, еще 13 - шалость детей.

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