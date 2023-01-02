32 омича попались полиции в общественном месте с бутылочкой горячительного напитка

Полиция продолжает патруль по областному центру и населенным пунктам региона. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новогоднюю ночь омичи провели менее активно, чем 1 января. За минувшие сутки в полицию поступило почти в три раза больше сообщений о преступлениях - 1 300. Оперативники завели 22 уголовных дела.

399 административных дел было заведено на территории Омской области. В том числе, 32 омича привлечены к ответственности за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

На дорогах жители региона также были невнимательными. Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 23 аварии, где один человек погиб, еще 7 пострадали. В нетрезвом виде поймали 13 водителей.

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