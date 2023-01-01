Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 января 2023 8:10

Резкое потепление сменит аномальные морозы в Омской области в ближайшие три дня

В регионе прогнозируются осадки в виде снега
Виктория КОВЕРНЕВА
Мороз ощутят особенно северные районы области.

Мороз ощутят особенно северные районы области.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омскую область ожидает значительное похолодание, которое сменится резким потеплением. Прогноз на ближайшие три дня опубликовало Обь-Иртышкое метеобюро.

2 января днем местами температура будет опускаться до -20°C, а вот ночью особенно северным районам стоит ожидать до -36°C. Местами изморозь, атмосферное давление будет падать. Ветер южный 12 м/с.

3 января в дневные часы - 5...- 10°C, возможен слабый снег. Ночью при прояснении до -20°C. Ветер юго-восточный с порывами до 20 м/с. Прогнозируется метель.

4 января осадки продолжатся, днем - 6...- 11°C. Ночью до -16°C. Ветер юго-западный 12 м/с. Атмосферное давление начнет расти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Омской области в новогоднюю ночь резко похолодает до -36 градусов

На территории Омска и области пройдет небольшой снег (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ