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Происшествия1 января 2023 7:15

Водитель «ВАЗа» вылетел с моста и разбился об лед реки Оша в Омской области

Мужчина не справился с управлением и снес перила
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото; УМВД России по Омской области

Фото; УМВД России по Омской области

Трагедия произошла 31 декабря около половины девятого вечера в Колосовском районе. 49-летний водитель погиб, управляя автомобилем ВАЗ-21101.

- Проезжая по железобетонному мосту через реку Оша он не справился с управлением, допустил наезд на перила моста с последующим опрокидыванием транспортного средства вниз, - уточнили в УМВД России по Омской области.

После падения с моста омич погиб от полученных травм на месте ДТП. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

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