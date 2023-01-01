Водитель «ВАЗа» вылетел с моста и разбился об лед реки Оша в Омской области

Фото; УМВД России по Омской области

Трагедия произошла 31 декабря около половины девятого вечера в Колосовском районе. 49-летний водитель погиб, управляя автомобилем ВАЗ-21101.

- Проезжая по железобетонному мосту через реку Оша он не справился с управлением, допустил наезд на перила моста с последующим опрокидыванием транспортного средства вниз, - уточнили в УМВД России по Омской области.

После падения с моста омич погиб от полученных травм на месте ДТП. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

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