Омский суд простил живодера, который убил на глазах трехлетней дочери котенка и собаку

Живодера полиции сдала собственная жена. А потом простила. Фото: Иван МАКЕЕВ

Бил собаку головой об забор, а потом ударил хрупкое тельце котенка об стол и выкинул в сельский туалет 31-летний Александр Абрамов. И всё это происходило на глазах собственного ребенка.

Но, как сообщает НГС55, живодера отпустил суд. Уголовное дело прекращено по ходатайству «в связи с деятельным раскаянием».

— Он раскаялся. Впервые привлекается к уголовной ответственности. На иждивении малолетние дети. Адвокат заявил ходатайство о прекращении уголовного дела, судья ходатайство удовлетворил, — сообщили изданию в Полтавском районном суде.

Прокуратура уточняет, что свою вину омич полностью признал, а поведение объяснил нахождением «под градусами». Сейчас отношения четы Абрамовых восстановлены: жена находится в роддоме, а глава семьи сидит дома с двумя детьми.

Отметим, решение суда прокуратура может еще обжаловать.

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