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Происшествия30 декабря 2022 8:10

Кофе - мой друг: прокуратура вынесла представление омскому учителю, оскорбившему учеников

Учитель получил представление омской прокуратуры за обзывательства школьников
Виктория КОВЕРНЕВА
Школьникам досталось за то, что они «сдали» учителя директору.

Школьникам досталось за то, что они «сдали» учителя директору.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Усталость и недосып стали причиной срыва на своих воспитанниках учителя школы №16. Именно так мужчина объяснил причины своих действий в областной прокуратуре.

Специалисты надзорного органа провели проверку, в ходе которой коллеги охарактеризовали преподавателя исключительно с положительной стороны. Но прокурорам всё же пришлось вынести представление учителю за нарушение образовательного процесса.

Напомним, аудиозапись с нецензурной бранью и подписью «Разговоры о важном» появилась в соцсетях. Учитель нагрубил своим ученикам, которых оставил одних в классе, а сам ушел пить кофе. В этот момент отсутствие преподавателя обнаружил директор школы.

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