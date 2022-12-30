Кофе - мой друг: прокуратура вынесла представление омскому учителю, оскорбившему учеников

Школьникам досталось за то, что они «сдали» учителя директору. Фото: Мария ЛЕНЦ

Усталость и недосып стали причиной срыва на своих воспитанниках учителя школы №16. Именно так мужчина объяснил причины своих действий в областной прокуратуре.

Специалисты надзорного органа провели проверку, в ходе которой коллеги охарактеризовали преподавателя исключительно с положительной стороны. Но прокурорам всё же пришлось вынести представление учителю за нарушение образовательного процесса.

Напомним, аудиозапись с нецензурной бранью и подписью «Разговоры о важном» появилась в соцсетях. Учитель нагрубил своим ученикам, которых оставил одних в классе, а сам ушел пить кофе. В этот момент отсутствие преподавателя обнаружил директор школы.

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