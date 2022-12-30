Известный художник Никас Сафронов привез в Омск «Ожившие полотна»

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Народный художник РФ, академик Российской академии художеств Никас Сафронов привез в Омск персональную выставку «Ожившие полотна». Она откроется 2 января 2023 года в музее «Искусство Омска». На выставке будут представлены работы, выполненные в авторском стиле Dream Vision, технически опирающиеся на классическую живопись с активным использованием не только воображения и интуиции, но и подсознания.

Архитектурные пейзажи Никаса Сафронова всегда проникнуты тайной и духом эпохи, проглядывающими сквозь каменные замки, сводчатые потолки, лабиринты ступеней, остроконечные купола башен.

Выставка знакомит зрителя с различными периодами творчества художника. В экспозицию вошло около 100 живописных работ, созданных в период с конца 1990-х годов до 2019 года. Это произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле Dreаm Vision.

Стоит отметит, основная часть работ Никаса Сафронова находится в частных собраниях и музеях многих стран мира. Среди поклонников творчества художника – Алла Пугачева, Софи Лорен, Ален Делон, Пьер Карден, Дайана Росс, Монтсеррат Кабалье, Мадонна, Никита Михалков, Стивен Спилберг, Тина Тернер, Жан-Поль Бельмондо, Элтон Джон, Мик Джаггер, Пьер Ришар, Ричард Гир, Элизабет Тейлор и многие другие.

С Омском известного российского художника связывает не только предстоящая выставка. В Омске в следующем году появится «Аллея олимпийских чемпионов», идею создания которой поддержал мэр Омска Сергей Шелест. Попечителем проекта выступает уроженец Омска, известный российский меценат Сергей Козубенко. В городе установят бюсты омичей — олимпийских чемпионов — работы известного российского скульптора Сергея Полегаева.

Кроме того, идет процесс написания портретов героев будущей аллеи. Их автор – Никас Сафронов.

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