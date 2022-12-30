Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области в новогоднюю ночь температура воздуха опустится до -36 градусов и местами пройдет небольшой снег. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

В субботу, 31 декабря, температура воздуха составит -20...-25 градусов, на севере Омской области -28...-33. В отдельных районах ожидаются туман и изморозь. В дневные часы -12...-17 градусов. В течение суток местами пройдет небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду.

К началу 2023 года погода в Омске не изменится - будет снежно и морозно.

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января будет -26...-31 градуса, в северных районах до -36 градусов. Днем 1 января -18...-23 градуса, местами до -28 градусов. Пройдет небольшой снег. Возможна изморозь. Ветер восточный, северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

В понедельник, 2 января, столбик термометра в ночные часы покажет -25...-28 градусов. При прояснении до -37 градусов. Днем -8...-13, местами до -19 градусов. Ожидается небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный 4-12 метров в секунду.

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