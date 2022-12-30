Омич, напавший с ножом на пенсионерку и девушку, останется в СИЗО до 25 февраля 2023 года

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Суд отказался отпускать под домашний арест 22-летнего омича, совершившего два жестоких разбойных нападения в один день.

По версии следствия, 26 октября 2022 года Щетинин А. напал 81-летнюю пенсионерку в подъезде дома по улице Челюскинцев. Парень несколько раз ударил старушку ножом, забрал у нее сумку с деньгами и скрылся. Спустя несколько часов обвиняемый напал 20-летнюю девушку на улице Съездовской. У потерпевшей он украл пакет с вещами, угрожая ножом.

Щетинина оперативно задержали, а 28 октября 2022 года суд принял решение поместить его под стражу до 25 декабря 2022 года. 22 декабря следователь ходатайствовал о продлении срока на 2 месяца - до 25 февраля 2023 года. Адвокат не согласился данным решением и попросил отправить обвиняемого под домашний арест.

Омский областной суд отклонил апелляцию адвоката и оставил постановление районного суда в силе.

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