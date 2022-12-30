Экс-преподаватель омского железнодорожного техникума пойдет под суд за взяточничество

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

На скамью подсудимых отправится экс-преподаватель Омского техникума железнодорожного транспорта. Женщину обвиняют в получении взяток и служебный подлог.

По информации следствия, в 2020 и 2021 омичка, будучи преподавателем техникума, получала взятки от студентов взятки в размере до 10 тысяч рублей через посредников. За эти средства обвиняемая гарантировала обучающимся допуск к экзамену и положительную оценку без его сдачи. Таким образом, женщина вносила ложные сведения в официальные документы - зачетно-экзаменационные ведомости и зачетные книжки.

Свою вину фигурантка дела не признала.

На данный момент все материалы дела с утвержденным транспортным прокурором обвинительным заключением переданы в суд, который рассмотрит его по существу.