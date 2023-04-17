Омские следователи раскрыли убийство 23-летней давности и готовы отправить под суд подозреваемого, которому уже 57 лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пресс-служба СУ СК России по Омской области сообщила о завершении расследования уголовного дела об особо тяжком преступлении, которое было совершено 23 года назад. Современные технологии позволили его раскрыть. Других подробностей следователи не сообщают - тайна следствия. Но точно уверены, что 14 февраля 2000 года на тот момент 35-летний обвиняемый, изрядно выпив, по пути домой встретил на улице пенсионера и беспричинно стал наносить ему удары палкой. От сильнейших побоев 68-летний прохожий впоследствии скончался у себя дома: каким-то чудом он еще до него добрался. Подозреваемый же, пользуясь темнотой зимней ночи скрылся с места.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения 19 февраля 2000 года в своем доме, расположенном в селе Харламово Таврического района Омской области, тела 68-летнего местного жителя с телесными повреждениями, по признакам преступления - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Сразу по горячим следам преступление раскрыть не удалось, расследование было приостановлено, однако в марте 2023 года предварительное следствие было возобновлено, следователем проанализированы материалы уголовного дела, установлены дополнительные свидетели и очевидцы совершенного преступления, показания которых позволили предъявить 57-летнему жителю села обвинение в причинении смерти пенсионеру, - подробно рассказали в ведомстве.

В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела готовятся к передаче в суд