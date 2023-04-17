Житель Омска зарезал бывшего мужа возлюбленной из ревности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске ночью в субботу, 15 апреля, в подъезде дома по улице С. Тюленина бригада скорой, приехавшей по вызову, обнаружила тело 37-летнего мужчины с ножевыми ранениями. В убийстве следствие подозревает 38-летнего омича, который был ранее неоднократно судим за кражи.

По версии следствия, мужчина пригласил к себе потерпевшего, являвшегося бывшим мужем ее возлюбленной, с целью поговорить. В ходе застолья с крепкими напитками подозреваемый, приревновав гостя к даме сердца, ударил его ножом. После этого он, осознав содеянное, вызвал скорую и полицию. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый задержан. Идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Сегодня, 17 апреля, суд рассмотрит ходатайство о заключении под стражу задержанного.

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