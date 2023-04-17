Влюбленной паре из Омска грозит до 20 лет тюрьмы за 100 граммов героина

Место работы омичка нашла в соцсетях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 20 лет лишения свободы грозит 29-летней женщине и ее 32-летнему сожителю за хранение и сбыт наркотиков. Их с поличным поймали полицейские в Центральном округе.

- В ходе досмотра у омичей изъят, как показала экспертиза, героин общей массой 18 граммов, - уточнили в региональном УМВД

Позже в квартире задержанных обнаружено еще 29 граммов наркотика, а в 11 тайниках - 54 грамма опасного порошка. Оперативники рассказывают, что наркобизнесом занялась сначала омичка. Позже привлекла своего сожителя. Известно, что оба обвиняемых были ранее судимы. А сейчас дожидаются суда: она - под подпиской о надлежащем поведении, а он в СИЗО.

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