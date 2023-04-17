Мокрый снег и штормовой ветер ожидают омичей 17 апреля

Фото: Елена Урманова

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 апреля в Омской области ожидается резкое ухудшение погоды в виде мокрого снега и порывистого ветра до 15-20 метров в секунду.

В ГУ МЧС по Омской области напоминают, что погодные катаклизмы могут стать причиной различных аварий, ДТП и несчастных случаев. Чтобы избежать беды, спасатели советуют автомобилистам соблюдать скоростной режим и быть внимательнее на дорогах, а пешеходам – тщательно смотреть по сторонам, переходя проезжую часть. При ухудшении погодных условий не следует оставлять детей без присмотра и оставаться поблизости от плохо закрепленных конструкций.

– При усилении ветра следует избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами, шаткими конструкциями. Парковку автомобилей осуществляйте в отдалении от них, – отметили в региональном ведомстве.

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