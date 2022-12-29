«На учете не стояли, а надо было»: соседка погибшей в пожаре семьи рассказала об их образе жизни

Фото: СУ СКР по Омской области

В преддверии Нового года в Омске произошел пожар, который унес жизнь трех человек. На Космическом проспекте, 14Б загорелось общежитие.

Всё произошло 28 декабря около девяти вечера. 38 человек самостоятельно покинули здание до приезда спасателей, но уцелеть удалось не всем. Погибла полуторагодовалая девочка, ее 29-летний отец. На руках у медиков скончалась и мать ребенка 40-летняя Любовь.

На месте трагедии побывал корреспондент «КП-Омск» и узнал подробности трагедии.

Пообщаться удалось лишь с жительницей соседнего дома Татьяной. Женщина рассказала, что возгорание произошло на пятом этаже. Машины МЧС приехали за считанные минуты, да и, по словам собеседницы, пожар был не велик - больше дыма.

- Говорят, навесной потолок расплавился. От этого и угорели. Любу еще пытались врачи откачать, но чуда так и не произошло, - делится событиями вечера соседка.

Кирпичная пятиэтажка особого доверия не вызывает. Комната, в которой жила семья, принадлежала погибшей женщине. Сама она работала санитаркой в больнице, а вот сожитель сидел дома. Семья частенько баловалась алкоголем.

- Насколько я знаю, никакой уголовки у нее не было. Ну, пили. Здесь все так живут. Опека не ходила к ним, значит на учете не стояли, а надо было. После таких гулянок как в этом доме, тут каждого на учет ставить надо, - негодует Татьяна.

Региональное управление Следственного комитета завело уголовное дело по факту трех смертей. Выясняются все обстоятельства. Конечно, причины будут установлены, однако жизни погибших уже никто не вернет.

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