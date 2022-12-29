Жители курортной зоны через суд добились изменения Генплана района в Омской области

С подобной проблемой в последнее время омичи сталкиваются постоянно. Фото: Евгения ГУСЕВА

Суд удовлетворил требования жителей Красноярского сельского поселения. Люди отстаивали права на собственность земельных участков, которые почему-то ушли в зону лесного фонда после составления нового Генплана.

Всего в заседании участвовали три истца. Ответчик против удовлетворения требований возражал, ссылаясь на нормативные документы. Однако суд посчитал иначе.

- Исследовав материалы дела и проанализировав содержание положений Генерального плана, Омский областной суд пришел к выводу, что в указанной части он не отвечает общеправовому критерию формальной определенности, допускает неоднозначное толкование содержания, носит неопределенный характер, - поясняют в пресс-службе суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ