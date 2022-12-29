Омская область заняла последнее место в национальном экологическом рейтинге

Омская область продолжает стабильно сидеть на «дне» Фото: Иван МАКЕЕВ

Омская области заняла последнее место в национальном экологическом рейтинге за осень 2022 года, составленном общественной организации «Зеленой патруль». На первом вновь Тамбовская область.

Омская область в очередной раз пробила «дно». Ранее наш регион по итогам весны и лета 2022 года также занимал 85 из 85 мест в рейтинге. Однако за последние годы экологическая ситуация все же улучшилась.

- По итогам осени 2022 года даже у самых отстающих регионов (а это промышленно развитые Омская, Свердловская, Иркутская и Челябинская области, Забайкальский и Красноярский края) сводный экологический индекс превысил 50 единиц из 100. Это произошло впервые за 15 лет расчета «Национального экологического рейтинга, - рассказал председатель правления «Общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Андрей Нагибин.

Отметим, среди сибирских регионов лучшего всего дела с экологией обстоят в Томской области. Она заняла 37 место в рейтинге.