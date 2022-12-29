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Общество29 декабря 2022 3:35

Омская область заняла последнее место в национальном экологическом рейтинге

Омский регион оказался на 85 из 85 мест по итогам осени 2022 года
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Омская область продолжает стабильно сидеть на «дне»

Омская область продолжает стабильно сидеть на «дне»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омская области заняла последнее место в национальном экологическом рейтинге за осень 2022 года, составленном общественной организации «Зеленой патруль». На первом вновь Тамбовская область.

Омская область в очередной раз пробила «дно». Ранее наш регион по итогам весны и лета 2022 года также занимал 85 из 85 мест в рейтинге. Однако за последние годы экологическая ситуация все же улучшилась.

- По итогам осени 2022 года даже у самых отстающих регионов (а это промышленно развитые Омская, Свердловская, Иркутская и Челябинская области, Забайкальский и Красноярский края) сводный экологический индекс превысил 50 единиц из 100. Это произошло впервые за 15 лет расчета «Национального экологического рейтинга, - рассказал председатель правления «Общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Андрей Нагибин.

Отметим, среди сибирских регионов лучшего всего дела с экологией обстоят в Томской области. Она заняла 37 место в рейтинге.

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