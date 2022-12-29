Молодая омичка одним ударом ножа убила оскорбившего ее мужа

Фото: СУ СКР по Омской области

Трагичная история с летальным исходом произошла в селе Андреевка Омской области. Следственный комитет расследует дело по статье об убийстве.

В ходе семейной ссоры, которая сопровождалась распитием спиртного, погиб 59-летний мужчина.

- К преступлению причастна 43-летняя супруга потерпевшего, которая в ходе совместного распития спиртного в ответ на оскорбления нанесла кухонным ножом смертельный удар в сердце потерпевшему, - уточняют в региональном СК.

Сейчас женщина задержана, скорее всего, правосудия она будет дожидаться в СИЗО.

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