Молодая омичка одним ударом ножа убила оскорбившего ее мужа

Фото: СУ СКР по Омской области
Трагичная история с летальным исходом произошла в селе Андреевка Омской области. Следственный комитет расследует дело по статье об убийстве.
В ходе семейной ссоры, которая сопровождалась распитием спиртного, погиб 59-летний мужчина.
- К преступлению причастна 43-летняя супруга потерпевшего, которая в ходе совместного распития спиртного в ответ на оскорбления нанесла кухонным ножом смертельный удар в сердце потерпевшему, - уточняют в региональном СК.
Сейчас женщина задержана, скорее всего, правосудия она будет дожидаться в СИЗО.
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