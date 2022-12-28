Омский минздрав рассказал о графике работы медучреждений в праздничные дни

Фото: Варданян Анастасия

Впереди долгожданный Новый год, за которым будут тянуться восемь праздничных дней. Наверняка за этот время у каждого третьего омича возникнет потребность обратиться в медучреждение. Омский минздрав рассказал, как будут работать больницы и поликлиники в первую половину января.

С 31 декабря по 2 января, а также 4, 5, 7 и 8 января медучреждения, оказывающие первичную помощь будут работать по следующему графику:

- Прием вызовов для выхода докторов на дом с 9.00 до 14.00;

- Выход врачей на дом с 9.00 до 15.30;

- Прием пациентов дежурными врачами в медицинских учреждения с 9.00 до 14.00.

Отметим, что 3 и 6 января вызвать дежурного врача можно с 9.00 до 19.00.

Скорая помощь и травмпункты будут работать в обычном режиме.

Что касается работы дежурного окулиста, то он принимает круглосуточно без выходных по адресу: улица Лермонтова, 60.

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