Местами на дорогах туманы и гололедица
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Омскую область в Новый год вернутся морозы — резко похолодает до -30 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.
В субботу, 31 декабря, в Омске ночью температура воздуха составит -21...-26 градусов. При прояснении до -33 градусов. Днем потеплеет до -17...-22 градусов. Местами будет -27 градусов. В течении суток ожидаются осадки в виде небольшого снега. Ветер северо-восточной со скорость 3-8 метров в секунду.
Синоптики предупреждают, что местами по Омской области на дорогах возможны туманы и гололедица.
Таким образом, погода в Омске особых сюрпризов в канун Нового года омичам не принесет.
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