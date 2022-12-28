Местами на дорогах туманы и гололедица Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омскую область в Новый год вернутся морозы — резко похолодает до -30 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

В субботу, 31 декабря, в Омске ночью температура воздуха составит -21...-26 градусов. При прояснении до -33 градусов. Днем потеплеет до -17...-22 градусов. Местами будет -27 градусов. В течении суток ожидаются осадки в виде небольшого снега. Ветер северо-восточной со скорость 3-8 метров в секунду.

Синоптики предупреждают, что местами по Омской области на дорогах возможны туманы и гололедица.

Таким образом, погода в Омске особых сюрпризов в канун Нового года омичам не принесет.

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