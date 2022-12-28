Четверть омичей раздражают фейерверки в новогоднюю ночь

Часть и вовсе омичей недовольны чрезмерной одержимостью праздником у горожан Фото: Мария ЛЕНЦ

Аналитики портала поиска вакансий SuperJob опросили омичей и выяснили, что больше всего их раздражает в новогоднюю ночь.

Почти четверть опрошенных (24%) раздражает шум от фейерверков и петард. При этом чаще всего негативные эмоции от него испытывают женщины, нежели мужчины (30% против 18%). Второй популярности ответ - новогодняя телепрограмма. На нее жалуются 12% респондентов. Наибольшее раздражение она вызывает у мужчин (14% против 10%).

Еще 10% омичей недовольны обилием алкоголя и нетрезвых людей вокруг, а забитыми едой праздничными столами - 2% опрошенных.

По 1% респондентов рассказали, что в новогоднюю ночь неприятные ощущения им создают недосып, чувство одиночества, чрезмерная одержимость других праздником.

13% жителей Омска отметили, что настроение в праздник портят большие расходы, плохая погода, необходимость мыть горы посуды, цены на такси и другое.

Около трети участников опроса (31%) заявили, что в новогоднюю ночь у них ничего не вызывает раздражение.

Примечательно, что за последние годы растет число так называемых противников фейерверков. По сравнению с 2021 годом число тех, у кого шум салютов вызывает исключительно негативные эмоции, выросло на 5%. Если сравнивать с 2020 годом, то и вовсе - на 8%.

Напомним, ранее омичи поделились, что планируют потратить на празднование новогодних праздников 20 тысяч рублей.

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