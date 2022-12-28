Пока папа маму убивал: в Омске ревнивый мужчина расправлялся со своей экс-возлюбленной, пока в соседней комнате находился их малолетний сын

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске суд вынес приговор мужчине, который убил свою бывшую возлюбленную, а потом попытался свести счеты с жизнью.

Как установил суд, 7 июля 2022 года 35-летний в нетрезвом состоянии находился в квартире своей бывшей сожительницы. Между ним и женщиной произошел конфликт на почве ревности. Разъяренный мужчина сначала несколько раз ударил пострадавшую руками, а потом, схватив нож, нанес удары в шею и грудь. В соседней комнате, пока фигурант дела расправлялся с бывшей сожительницей, находился их малолетний сын.

Когда омич осознал, что сделал, он нанес телесные повреждения и себя, пытаясь, вероятно, свести счет с жизнью. Однако медики успели оказать ему помощь. А его экс-возлюбленную спасти не удалось - от полученных травм она скончалась в больнице.

В суде омич признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

Октябрьский районный суд приговорил мужчину к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

Напомним, ранее в Омской области сельчанин не смог смириться с расставанием, разгромил и поджег дом своей бывшей девушки.

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