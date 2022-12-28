9,5 тысяч омских пенсионеров прошли курсы финансовой грамотности от Банка России

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В Омске онлайн-занятия для пожилых по повышению финансовой грамотности, которые проходили в сентябре – декабре, посмотрели больше 5 тысяч омичей пенсионного и предпенсионного возраста. Это позволило Омской области войти в десятку регионов страны с наибольшими просмотрами.

- Мы видим, как растет интерес среди людей старшего поколения к финансовой грамотности. Из года в год аудитория расширяется. Так, по итогам 2021 года вебинары по финансовой грамотности посмотрели около 8 тысяч омичей старшего возраста. В этом году — больше 9,5 тысяч просмотров. В этом году вновь появилась возможность посещать уроки очно группами. Например, в центрах социального обслуживания. Те, кто подключаются удаленно, могут задать вопрос и получить ответ в прямом эфире, — рассказала заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Ирина Завьялова.

На занятиях участников учат сравнивать предложения различных банков и выбирать самые выгодные из них, в том числе, с помощью современных сервисов. Эксперты делятся правилами безопасного обращения с банковскими картами. А также рассказывают о том, как распознать мошенника и какие меры нужно принять, чтобы защитить себя и своих близких.