В Омске Госавтоинспекция наградила самого вежливого водителя маршрутки

Фото: «Инцидент Омск».

Омские госавтоинспекторы наградили самого вежливого водителя маршрутки. Водителю Артему 394-й маршрутки пока единственному в Омске вручили «знак отличия». В Госавтоинспекции надеются, что его примером вдохновятся и другие. При этом сам Артем считает свое вежливое поведение нормой. Пример брал с отца-водителя автобуса. Будучи ребёнком он постоянно просился с папой в рейс.

- Меня отец приучал, что в автобусе всегда должно быть чисто, аккуратно. В работе больше всего вдохновляют люди. Если человек тебе улыбается, то и ты ему. Мне нравится общение с людьми, нравится, что люди заходят и едут с комфортом, — говорит Артём Поляков.

Вежливость и чистый тёплый салон — визитные карточки Артема. Водителя маршрутного такси № 394, курсирующего между Нефтяниками и Старым Кировском, пассажиры знают и ждут. Говорят, любая поездка с ним превращается в путешествие комфорт-классом.