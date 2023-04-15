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Происшествия15 апреля 2023 8:00

В одном из сел Омской области сын украл у собственной матери 27 тысяч рублей

Отпрыска и ранее привлекали к уголовной ответственности
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Иван МАКЕЕВ

В одном из селений Павлоградского района Омской области полицейские по горячим следам раскрыли кражу денежных средств: под подозрение оперативников попал сын потерпевшей.

- Заявительница - индивидуальный предприниматель - обнаружила пропажу 27 тысяч рублей из своей сумки, оставленной в подсобном помещении магазина. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили круг лиц, имеющих доступ в помещение. Под подозрение попал сын потерпевшей, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Подозрения правоохранителей были подтверждены, когда сотрудники обнаружили фигуранта по месту его жительства вместе со всей суммой. Деньги потерпевшей родительнице вернули, а на ранее судимого отпрыска завели уголовное дело по статье «Кража».

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