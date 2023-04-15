В Омской области в реке нашли труп пожилого рыбака

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Любинском районе Омской области в реке Старица был найден труп местного рыбака, жителя села Любино-Малороссы. - В четверг, 13 апреля, около 18:35 в воде у берега реки Старица рыбаками было найдено тело мужчины. Предварительно, никаких следов насилия или криминала эксперты не обнаружили, - рассказали Городу55 в СКР по Омской области. Сообщается, что мужчина имел проблемы с сердечно-сосудистой системой, в сердце был вживлен искусственный клапан. В день смерти рыбак упал в воду прямо у берега. При этом повреждений и следов насилия на теле нет. Точную причину смерти определит вскрытие. Проверка инцидента продолжается.