В Омской области на Пасху похолодает до -16 градусов и выпадет снег

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Пасху погода в Омске и области теплом не порадует. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

В воскресенье, 16 апреля, ночью температура воздуха опустится до -5...-10, а местами и вовсе до -16 градусов. Днем потеплеет до -1...+4 градусов. Местами возможны осадки преимущественно в виде снега. Ветер западный, северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 14 метров метров в секунду.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru