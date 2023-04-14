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Общество14 апреля 2023 15:37

В Омской области на Пасху похолодает до -16 градусов и выпадет снег

Как отмечают синоптики, осадки ожидаются лишь местами
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Пасху погода в Омске и области теплом не порадует. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

В воскресенье, 16 апреля, ночью температура воздуха опустится до -5...-10, а местами и вовсе до -16 градусов. Днем потеплеет до -1...+4 градусов. Местами возможны осадки преимущественно в виде снега. Ветер западный, северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 14 метров метров в секунду.

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