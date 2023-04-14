«Она бешеными глазами смотрела»: омская блогерша Ева Абрамович избила медика за «нечуткость»

Фото: соцсети Евы Абрамович.

12 апреля в больнице скорой медицинской помощи № 1 по улица Перелета в отделении острых отравлений пациентка напала на медсестру и избила ее. В результате конфликта медработника получила ушибы мягких тканей головы. Как сообщает NGS55RU, нападавшей оказалась омская блогерша Ева Абрамович. В региональном УМВД прокомментировали ситуацию:

— Девушка находилась на лечении в отделении токсикологии. У нее произошла конфликтная ситуация с медицинским работником. Якобы медработник ей неправильно ответила, в результате чего девушка причинила ей телесные повреждения. В настоящее время зарегистрирован материал предварительной проверки, по результатам будет принято процессуальное решение.

Сама девушка свою вину не признает и считает, что во всем виновата медсестра.

— Да, был действительно конфликт не из приятных. Она бешеными глазами смотрела. Как будто хотела мне сделать пакость специально. Я хорошая девочка. Люблю врачей компетентных и чутких. Но, видимо, на этой смене люди сильно уработались, что решили на меня сорваться, — сообщила девушка в комментарии NGS55RU.

Такое агрессивное поведение для «хорошей девочки» не единичный случай: 5 лет назад она набросилась на полицейского и поцарапала ему лицо, за что получила условный срок.

Отметим, несколько лет назад Ева Абрамович проходила кастинг на проект «Дом-2» и участвовала программе «Давай поженимся» на Первом канале. Там она рассказывала о своем нелегком детстве.

Теперь с инцидентом нападения на медработника будет разбираться областной следственный комитет. Также предстоит выяснить, как общается импульсивная мать со своим малолетним ребенком.