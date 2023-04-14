Московский Арбитражный суд обязал РЭК исключить из мусорного тарифа необоснованные расходы оператора, снизив тем самым тариф

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Омский областной суд признал незаконным приказ региональной энергетической комиссии (РЭК) Омской области, который ранее установил размер тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей.

Как следует из сообщений омского отделения антимонопольной службы, ее специалисты выявили нарушения. В частности, при установлении тарифа на 2022 год были включены экономически необоснованные расходы по транспортировке отходов на общую сумму 583,8 миллионов рублей. В 2020 году прокуратурой региона были выявлены и другие нарушения.

На основании материалов дела омского УФАС Омский облсуд обязал РЭК провести перерасчет тарифа и исключить лишнее. Регоператор с этим не согласился и обратился с жалобой в суд второй инстанции. Тот, в свою очередь, встал на сторону потребителей коммунальной услуги.

Приказ РЭК о размере тарифа признали незаконным. Региональную энергетическую комиссию и вовсе обязали принять новый норматив. Проанализировать стоимость фактически оказанных услуг по вывозу твердых коммунальных отходов и исключить из тарифа необоснованно понесенные расходы. Таким образом, цифры в квитанциях вырасти точно не должны.