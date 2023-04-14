Сельчанин вместе с МЧСниками спасли провалившегося под лёд жителя Омского района

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Спецоперация по спасению мужчины развернулась на реке Иртыш недалеко от Новотроицкого в Омском районе. Подробности рассказывает пресс-служба МЧС.

На помощь сотрудников МЧС позвала женщина. Местная жительница узнала от соседа, который в спешке бежал домой за веревкой, что на реке под лед провалился мужчина. Требовалась незамедлительная реакция.

- Местный житель не растерялся и направился в сторону дома, для того чтобы взять веревку и оказать помощь пострадавшему. Узнав о произошедшем от женщины, пожарные направились к месту происшествия, - уточнили подробности в ведомстве.

Пока приехали спасатели, мужчина уже вернулся из дома с веревкой и пытался вытащит пострадавшего, который держался за кромку льда.

- Оказавшись на месте происшествия, мы быстро достали спасательную веревку и кинули ее мужчине, который находился на льду. Он обвязал ею пострадавшего, после чего мы вытащили его, уложили на носилки, накрыли курткой и отнесли сотрудникам скорой помощи, - рассказал старший лейтенант внутренней службы Андрей Кошелев.

В пресс-службе МЧС также поблагодарили местных жителей за неравнодушие и помощь в спасении пострадавшего.

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