Житель Омска решил увезти в Казахстан рачки артемии и получил штраф и «условку»

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3 года лишения свободы с испытательным сроком 2 года получил житель Омска. Об этом сообщает областная прокуратура.

Мужчина решил вывезти через автомобильный пункт пропуска «Ольховка» рачки артемии весом 7 кг. Необходимых документов на транспортировку ракообразных у него не оказалось.

- Указанный груз он хотел провезти на автомобиле через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Ольховка» без получения необходимых товаросопроводительных документов. Во время пересечения Государственной границы мужчина был остановлен сотрудниками Пограничного Управления ФСБ России по Омской области, - уточнили в ведомстве.

Омичу вменили контрабанду сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ. Сумма ущерба превысила 6,3 млн рублей.

Приговор может быть обжалован, решение суда не вступило в законную силу.

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