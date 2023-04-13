На одной из трасс в Омской области пьяный водитель снес заграждение железнодорожного переезда

Фото: Госавтоинспекция Омской области.

Минувшей ночью в 01.45 часов в дежурную часть ОМВД России по Черлакскому району Омской области из медицинского учреждения поступило сообщение о нелепом ДТП. Как выяснили прибывшие в больницу госавтоинспекторы, в ночь с 12 на 13 апреля водитель автомобиля «Шевролет Авео», мужчина 37 лет снес ограждение железнодорожного переезда.

- Двигаясь по автодороге «Омск – Черлак – граница с Республикой Казахстан» в направлении города Омска, на 182 км при проезде регулируемого железнодорожного переезда на запрещающий сигнал светофора допустил наезд на препятствие. В результате водитель обратился за помощью в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. На него завели административное дело. Проверка продолжается.